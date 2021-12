Atlético-MG enfrentará Flamengo na Supercopa de 2022; local da partida ainda será definido

Atlético-MG e Flamengo vão se enfrentar pela Supercopa do Brasil, torneio que marca o início da temporada do futebol brasileiro. A partida está previsto para acontecer no dia 20 de fevereiro, conforme calendário publicado pela CBF, ainda com local e horário a serem definidos.

Campeão do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já estava garantido na Supercopa e enfrentaria o campeão da Copa do Brasil. Como o clube mineiro também conquistou este torneio, a vaga passou para o segundo colocado do Brasileirão: o Flamengo.

O clube rubro-negro carioca é o atual bicampeão da Supercopa, que é disputada em jogo único e passou a ser realizada a partir de 2020, com vitórias sobre Athletico-PR (2020) e Palmeiras (2021), ambas no estádio Nacional, em Brasília.

Na edição de 2020, o Flamengo derrotou o Athletico-PR por 3 a 0. Em 2021, bateu o Palmeiras nos pênaltis, por 6 a 5, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal.

A CBF pagará premiação a Atlético-MG e Flamengo pela participação na Supercopa do Brasil. Em 2020 e 2021, a entidade destinou R$ 5 milhões ao campeão e R$ 2 milhões ao vice. Os rivais voltam a se enfrentar em uma decisão depois de mais de 40 anos. Em 1980, o time rubro-negro ficou com o troféu do Brasileirão ao ganhar o jogo de volta por 3 a 2, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.