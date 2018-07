Atlético-MG formaliza proposta e pode tirar Marlone do Corinthians

Além da dificuldade para contratar um novo técnico, a diretoria do Corinthians tem mais uma situação para administrar. O Atlético-MG formalizou nesta quarta-feira uma proposta oficial para tirar o meia Marlone do clube. A diretoria corintiana ainda não respondeu se aceita a oferta.

O clube mineiro iria abater parte da dívida que o Corinthians tem referente à compra do meia Giovanni Augusto, no começo do ano, no valor de R$ 15 milhões. O time paulista tem 50% dos direitos econômicos do jogador, que viveu de altos e baixos na temporada, mas sempre esteve entre os atletas mais queridos pela torcida.

Antes do Atlético-MG, outros clubes apareceram interessados em Marlone e o Corinthians não quis negociá-lo. O jogador foi indicado no time mineiro pelo técnico Roger Machado, que chegou recentemente ao clube e já havia pedido a contratação do meia quando estava no Grêmio.

Na temporada, Marlone fez 38 jogos e marcou oito gols. Ele está concorrendo ao Prêmio Puskas da Fifa, pelo gol marcado contra o Cobresal, pela Libertadores. Além dele, outro corintiano que pode sair é Rodriguinho, que foi sondado por um clube da China.

Em relação a contratações, o clube acertou até o momento com os atacantes Jô e Luidy e está perto de fechar com o volante Rithely, do Sport.