Atlético-MG ganha do Cruzeiro de novo e leva Copa do Brasil

A sala de troféus do Atlético-MG tem quase todas as taças possíveis para um clube centenário. E nesta quarta-feira a coleção ganhou mais uma importante peça. Inédita. A Copa do Brasil. Um dos poucos títulos que faltavam ao Galo.

A conquista ocorreu da melhor maneira possível, contra o arquirrival Cruzeiro , no duelo mais importante da história do clássico mineiro. Acostumados às decisões, os dois clubes disputaram pela primeira vez um título nacional.

A vitória por 1 a 0 no Mineirão coroou uma grande temporada do Atlético, que neste ano já havia conquistado a Recopa Sul-Americana e, mesmo poupando os titulares em várias rodadas, é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O título desta quarta-feira recolocou a equipe na Libertadores. O desafio no próximo ano será repetir o feito de 2013, conquistando a América para partir em busca do Mundial de Clubes, mais uma taça que o Galo ainda não tem - no ano passado, o time decepcionou ao ser eliminado logo no primeiro jogo pelo Raja Casablanca, do Marrocos.

Desde o Campeonato Brasileiro de 1971 o Atlético não conquistava um título nacional de grande expressão. E a vitória de quarta-feira foi mais fácil do que os atleticanos esperavam.

Com a vantagem de ter ganho o primeiro jogo por 2 a 0, no Independência, o Galo podia perder por até um gol de diferença, mas manteve o seu esquema ofensivo, marca da equipe desde a Libertadores do ano passado. O time não se limitou a ficar no campo de defesa e tentava a todo instante controlar a partida com a posse da bola perto da área do Cruzeiro.

Os atacantes marcavam a saída de bola do adversário e a primeira chance de gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, Nilton foi desarmado no meio de campo, Luan puxou o contra-ataque e esticou dentro da área para Marcos Rocha, que ficou cara a cara com Fábio, mas parou na ótima defesa do goleiro.

Aos 24 minutos, Diego Tardelli perdeu chance incrível. Dátolo cobrou falta para dentro da pequena área e o atacante da seleção, sem marcação, desviou com a coxa direita para fora.

Na sequência, Luan, machucado, foi substituído por Maicosuel. A mudança, no entanto, não diminuiu o poder de fogo do ataque do Atlético. A equipe só recuava quando queria atrair o Cruzeiro para roubar a bola e sair no contragolpe.

Não eram raras as vezes em que o time alvinegro tomava de assalto a área adversária com pelo menos quatro jogadores.

Dono do jogo, o Galo chegou ao gol aos 47. Dátolo cruzou com precisão para Diego Tardelli, de cabeça, desviar sem chances para Fábio. E então o Cruzeiro passou a precisar de quatro gols para ser campeão.

No segundo tempo, a Raposa até esboçou uma reação, mas o Atlético não deu espaço e quase ampliou a vantagem aos seis minutos. Em contra-ataque pela esquerda, Douglas Santos ganhou de Ceará na velocidade e cruzou para Maicosuel, que cabeceou para fora.

Melhor fisicamente - os titulares descansaram no fim de semana -, o Galo continuou pressionando o Cruzeiro, que preferiu não se aventurar muito no ataque para não correr o risco de ser goleado. Aos 31, Dátolo acertou o travessão de Fábio. Quatro minutos depois, os primeiros gritos de “é campeão” da pequena, mas barulhenta, torcida atleticana começaram a ecoar no Mineirão, para logo invadir as ruas de Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Fábio; Ceará (Julio Baptista), Léo, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Henrique (Willian Farias), Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian (Dagoberto) e Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca (Pierre), Leandro Donizete, Dátolo e Luan (Maicosuel); Diego Tardelli (Eduardo) e Carlos. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Diego Tardelli, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Willian (Cruzeiro); Rafael Carioca, Luan, Maicosuel, Leonardo Silva, Dátolo (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Donizete (Atlético-MG).