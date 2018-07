Atlético-MG ganha do Santos e entra no G-4 do Brasileirão

Os erros que a defesa do Santos cometeu no início do jogo foram mortais na derrota para o Atlético-MG por 3 a 2, no Estádio Independência. Mesmo descontando um 3 a 0, a equipe não conseguiu reverter o péssimo desempenho fora de casa. Dos 36 pontos disputados como visitante, ganhou apenas nove. Por isso, está estacionado em nono. O Atlético fez um grande jogo e está no G-4 pela primeira vez.

Aos 11, Tardelli cruzou de longe, e queria cruzar mesmo, mas a bola passou na frente do goleiro Aranha e entrou.

O gol mineiro foi um ponto fora da curva do domínio santista. No início, o Atlético foi pressionado em casa. Graças ao apoio de Caju e à movimentação de Robinho e de Thiago Ribeiro, o Santos conseguiu a melhor chance que Damião desperdiçou. Fez muita falta.

Principalmente pela esquerda, com Tardelli e Douglas Santos, o Atlético conseguiu se recompor. E o estádio foi se inflando. Quando o técnico Enderson Moreira pediu calma aos santistas, ele foi profético. Aos 23, Cicinho mostrou o quanto estava nervoso quando fez um gol contra de canela, dentro da área. O segundo gol foi a senha de que o Atlético precisava para impor seu jogo.

Os três atacantes do Santos ficavam distantes dos armadores e a equipe ficou estanque, sem saída para armar. Aos 24, Damião acertou sua jogada característica bicicleta e acertou o travessão. Dessa vez, o lance santista é que estava fora da curva do domínio mineiro.

O início do segundo tempo repetiu o enredo do começo da partida: o Santos mais próximo do gol. Tão próximo que Geuvânio conseguiu acertar a trave após um contra-ataque. A história também se copiou os acontecimentos do início da partida em um gol do Atlético em uma falha da defesa. Guilherme cobrou uma falta com rapidez e achou Tardelli. O atacante avançou e fez seu nono gol em oito jogos contra o Santos.

Mesmo com o placar de 3 a 1, o jogo continuou interessante. O Atlético não se acomodou e seguiu insinuante. Continuou em cima a ponto oferecer o contra-ataque ao rival em vários momentos. Com grande atuação de Lucas Lima, o Santos voltou a sonhar com uma reação quando Geuvânio acertou um belo chute, aos 38. Mesmo pressionando, não teve forçar mudar o roteiro de fracasso na maioria dos jogos que faz fora de casa.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 x 2 SANTOS

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Josué, Leandro Donizete, Dátolo (André) e Guilherme (Pierre); Diego Tardelli e Carlos. Técnico: Levir Culpi.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Neto e Caju; Alison, Arouca e Lucas Lima; Leandro Damião (Gabriel), Robinho (Geuvânio) e Thiago Ribeiro (Victor Ferraz). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Diego Tardelli, aos 11, e Cicinho (contra), aos 23 minutos do primeiro tempo; Diego Tardelli, aos 8, Thiago Ribeiro, aos 14, e Geuvênio, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André, Pierre e Carlos (Atlético-MG); Neto, Edu Dracena e Alison (Santos).

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 306.245,00.

PÚBLICO - 16.772 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).