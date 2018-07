Atlético-MG ganha do Tombense e sobe para segundo no Estadual

O Atlético venceu o Tombense por 3 a 0, neste domingo, no estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG), pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o time subiu para o 2.º lugar na tabela de classificação, com 19 pontos. Já o Tombense, mesmo com a derrota, segue no G-4, com 16.

O próximo desafio do Atlético será contra o Vila Nova, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No mesmo dia e horário, o Tombense enfrenta o América-MG, no estádio Tombos, em Tombos (MG). Ambos os jogos são válidos pela 10.ª rodada do Estadual.

O Atlético garantiu a vitória praticamente toda no primeiro tempo. O primeiro gol veio aos 13 minutos. Patric lançou para Carlos, que ganhou dividida da zaga, deixando Luan livre para bater na saída do gol e abrir o placar.

O segundo gol foi marcado 10 minutos depois com o pênalti cobrado por Lucas Pratto, após Patric ser derrubado na área. Foi o terceiro gol do argentino no Campeonato Mineiro e o quinto com a camisa do time do técnico Levir Culpi.

Perdendo por 2 a 0, o Tombense começou o segundo tempo pressionando, mas o Atlético foi controlando o resultado. No último lance do jogo, aos 46 minutos, Luan ampliou ainda mais a vantagem. Após tabela com Dodô, ele completou na saída do goleiro Darley e marcou o terceiro do time alvinegro.