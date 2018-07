Atlético-MG ganha e estraga aniversário do Grêmio

PORTO ALEGRE - O Atlético-MG estragou o aniversário de 110 anos do Grêmio, completados neste domingo, quando o atual campeão da Libertadores derrotou o adversário gaúcho por 1 a 0, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Brasileirão. O pior para a torcida gremista foi perder justamente para o time do antigo ídolo Ronaldinho Gaúcho, que passou a ser odiado no clube.

A vitória levou o Atlético-MG aos 28 pontos, cada vez mais longe de ameaça de rebaixamento no Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, segue com os mesmos 37 pontos, ainda na terceira colocação, mas já está nove pontos atrás do líder Cruzeiro. A partida foi equilibrada, mas o goleiro Victor acabou desequilibrando. Ex-jogador do Grêmio, ele fez pelo menos três importantes defesas para o Atlético-MG, como uma aos 42 minutos do segundo tempo, quando se jogou nas pernas de Deretti e abafou o chute.

O momento mais perigoso do Grêmio foi durante recuo para Victor, já no segundo tempo. A bola perdeu velocidade em uma poça d''água, Vargas dominou sozinho e chutou em cima do goleiro. Na jogada seguinte, o goleiro atleticano brilhou novamente, ao se esticar para espalmar o chute de Alex Telles.

Do outro lado, o Atlético-MG soube aproveitar a chance que teve. Vaiado pela torcida gremista, que não perdoa por ele não ter voltado ao clube, Ronaldinho Gaúcho não brilhou em campo. Mesmo assim, o time mineiro saiu com a vitória. Em jogada de Diego Tardelli aos 16 minutos do segundo tempo, Fernandinho aproveitou o cruzamento na área e chutou para o gol, garantindo a vitória na Arena Grêmio.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Dida; Gabriel, Rhodolfo e Bressan (Deretti); Pará, Riveros, Ramiro (Wendell), Zé Roberto e Alex Telles (Paulinho); Vargas e Barcos. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Júnior César (Émerson); Pierre, Josué e Ronaldinho Gaúcho (Luan); Fernandinho, Diego Tardelli (Dátolo) e Jô. Técnico: Cuca.

GOL - Fernandinho, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Jô (Atlético-MG); Ramiro e Alex Telles (Grêmio).

RENDA - R$ 1.555.947,00.

PÚBLICO - 35.633 espectadores (total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre.