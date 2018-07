Atlético-MG ganha folga após voltar de jogo da Libertadores na Venezuela

BELO HORIZONTE - O elenco do Atlético Mineiro ganhou folga nesta quinta-feira após desembarcar em Belo Horizonte, vindo da Venezuela, onde estreou na Copa Libertadores com vitória na noite de quarta. O atual campeão venceu o Zamora por 1 a 0, em Barinas.

A partida marcou a estreia de Ronaldinho Gaúcho na temporada e a escalação do time principal completo do Atlético em 2014. Contando somente com reservas, e raros titulares, a equipe vinha exibindo campanha irregular no Campeonato Mineiro, com apenas uma vitória em quatro jogos.

"A gente precisava ganhar um jogo para nos dar mais moral", afirmou o atacante Diego Tardelli, já pensando na sequência do Estadual. Na próxima rodada, o Atlético fará o clássico com o Cruzeiro, domingo, no Independência.

"Agora vamos esquecer um pouco a Libertadores. Temos o Campeonato Mineiro pela frente, com um clássico importante. Vamos nos empenhar ao máximo para conseguir os três pontos", disse o volante Pierre. "Clássico sempre deixa todo mundo mais motivado", reforçou o atacante Fernandinho.