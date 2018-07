Atlético-MG goleia Botafogo e se garante na elite

O resultado confirmou a péssima fase do Botafogo, que, depois de criar esperança de uma possível disputa de título ao longo da temporada, perdeu a quinta partida consecutiva e viu ficar ainda mais distante a chance de se classificar para a Copa Libertadores de 2012.

No próximo domingo, o Atlético enfrenta o arquirrival Cruzeiro, também na Arena do Jacaré, mas só com a presença da torcida celeste. Já o Botafogo faz o clássico carioca contra o Fluminense, em estádio ainda a ser definido.

Com a necessidade da vitória para manter a chance de terminar o Brasileirão entre os cinco primeiros, o Botafogo entrou em campo sem se intimidar com o fato de jogar na casa do adversário e tentou impor o ritmo de jogo. E, nos primeiros minutos, conseguiu dominar a partida e teve ótimas oportunidades que Elkeson e Felipe Menezes desperdiçaram. Os visitantes também conseguiam anular qualquer tentativa do ataque atleticano.

No entanto, aos 15 minutos, Neto Berola entrou na área com velocidade e Everton cometeu falta para parar a jogada - o que rendeu o terceiro cartão amarelo e a consequente suspensão do meia botafoguense na última rodada. Daniel Carvalho converteu o pênalti com categoria, com a bola no canto direito e o goleiro Jefferson no lado oposto.

O gol desestruturou completamente o Botafogo, que caiu muito de rendimento. A partir daí, o Atlético passou a comandar a partida e criou várias oportunidades, que paravam nos pés da zaga do time carioca ou nas mãos de Jefferson. Isso durante dez minutos, porque, aos 24, Neto Berola fez excelente jogada individual, passou por dois marcadores e cruzou para o meio. O arqueiro botafoguense espalmou para tentar afastar o perigo, mas a bola ficou nos pés de André, que precisou apenas empurrar para a rede.

A equipe carioca tentava se reencontrar em campo, sem muito sucesso. E desperdiçou mais uma chance de reduzir o placar aos 42 minutos. Leonardo Silva desarmou Elkeson com falta dentro da área atleticana, lance assinalado pelo árbitro Nielson Nogueira Dias. Mas, para confirmar a queda de rendimento e a má fase enfrentada pelo Botafogo, Loco Abreu isolou a bola por cima do gol de Renan Ribeiro na cobrança do pênalti.

A principal diferença do segundo tempo em relação à etapa inicial foi a queda de qualidade da partida, que ficou bem mais lenta e com raros lances emocionantes. O Atlético-MG voltou para o campo mais uma vez controlando a partida, mas, com a vantagem de dois gols, o time evitou arriscar muito e abrir espaço para o adversário. Para tentar afastar de vez o perigo, o técnico Cuca ainda trocou o atacante Neto Berola pelo lateral Carlos César no meio da etapa e o time passou a administrar o resultado.

Já o Botafogo voltou novamente sem se encontrar em campo. Flávio Tenius bem que tentou deixar o time mais agressivo com a entrada de Herrera no lugar de Elkeson, que pouco fez durante o jogo. Mas nada surtiu efeito e a equipe carioca permaneceu apática e mal conseguia articular jogadas, muito menos criar chances reais de marcar.

Para piorar a situação para os visitantes, aos 32 minutos André recebeu lançamento em profundidade livre de marcação, dominou no peito e precisou apenas dar um leve toque para encobrir o goleiro botafoguense. E, para finalizar, Leonardo Silva ainda recebeu passe de Bernard na cara de Jefferson já nos descontos e fechou a goleada para os anfitriões.

FICHA TÉCNICA:

Atlético-MG 4 x 0 Botafogo

Atlético-MG - Renan Ribeiro; Serginho, Réver, Leonardo Silva e Richarlyson (Triguinho); Pierre, Fillipe Souto, Daniel Carvalho (Mancini) e Bernard; Neto Berola (Carlos César) e André. Técnico - Cuca.

Botafogo - Jefferson; Lucas (Alessandro), Gustavo, Fábio Ferreira e Everton; Marcelo Mattos, Renato, Felipe Menezes (Thiago Galhardo) e Elkeson (Herrera); Maicosuel e Loco Abreu. Técnico - Flávio Tenius.

Gols - Daniel Carvalho, aos 15, André, aos 24 do primeiro e aos 32 do segundo tempo, e Leonardo Silva, aos 47 do segundo.

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE).

Cartões amarelos - André, Richarlyson, Leonardo Silva, Neto Berola, André, Everton, Gustavo e Herrera.

Renda - R$ 115.275.

Público - 18.281 pagantes.

Estádio - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).