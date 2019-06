Atlético-MG goleia CSA em casa e segue na briga pela ponta do Brasileirão

No embalo da classificação na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro não tomou conhecimento do CSA neste domingo e goleou o rival por 4 a 0, no Independência, pela sétima rodada do Brasileirão. O bom triunfo manteve a equipe mineira na briga pela ponta da tabela.

Os comandados do técnico Rodrigo Santana chegaram aos 15 pontos, com cinco vitórias em sete partidas disputadas até agora. Estão apenas um ponto atrás do líder Palmeiras, que está sem os pontos da vitória sobre o Botafogo, por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Já o CSA, do bom goleiro Jordi, estacionou nos seis pontos e termina a rodada na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Jordi, que vem fazendo boas atuações pela equipe alagoana, não consegui contar o acelerado ataque atleticano neste domingo.

Na próxima rodada, o Atlético vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no domingo que vem. No mesmo dia, o CSA receberá o Botafogo, no Rei Pelé.

O JOGO

Com o reforço de Réver, jogando com uma máscara após sofrer uma fratura no nariz, o Atlético Mineiro começou com tudo neste domingo. O time mandante partiu para cima, impôs pressão e ameaçou a defesa CSA em poucos minutos. O ritmo alucinante não trouxe bola na rede, a não ser uma finalização anulada por impedimento aos três minutos, mas assustou os visitantes.

Era uma preparação para os gols que viriam a seguir. A contagem foi aberta aos 19 minutos, após Alerrando ser derrubado dentro da área. Na cobrança da penalidade, Fábio Santos bateu mal e o goleiro Jordi chegou na bola, porém sem conseguiu evitar o gol.

Apenas três minutos depois, o Atlético aumentou a vantagem no placar. Novamente em lance de bola parada. Cazares caprichou na cobrança de falta e acertou o ângulo direito de Jordi, que não teve qualquer chance de alcançar a bela finalização.

Acuado, o CSA praticamente só ameaçou o Atlético em uma única oportunidade. Foi aos 35 minutos, quanto Patric Fabiano completou cruzamento na área e cabeceou por cima do travessão. Do outro lado, o time mineiro já dava sinais de tranquilidade com a vantagem construída no marcador.

Mas não foi isso que aconteceu no início do segundo tempo. Logo aos 4 minutos, um rápido contra-ataque fez o Atlético aumentar a dianteira no placar. Fábio Santos iniciou a jogada que contou com bela tabela entre Luan e Chará, que entrou na área, conteve a marcação e bateu na saída do goleiro Jordi.

Como se não estivesse satisfeito com a vantagem, o Atlético ainda desperdiçou grande oportunidade. Aos 22, Alerrando recebeu belo lançamento em profundidade e ficou cara a cara com Jordi. Ele bateu por cobertura e acertou a trave.

Adilson não mais efetivo em sua chance no ataque, aos 30. Após boa jogada de Patric, o volante não teve problemas para completar para as redes, selando a goleada do time atleticano.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 4 x 0 CSA

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Cazares, Elias (Bruninho), Luan (Vinícius) e Chará (Geuvânio); Alerrandro. Técnico: Rodrigo Santana.

CSA - Jordi; Apodi (Celsinho), Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Dawhan, Didira (Cassiano) e Matheus Sávio; Maranhão (Victor Paraíba) e Patrick Fabiano. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Fábio Santos (pênalti), aos 19, e Cazares, aos 22 minutos do primeiro tempo. Chará, aos 4, e Adilson, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Apodi, Gerson e Naldo.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA - R$ 213.575,00.

PÚBLICO - 14.116 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).