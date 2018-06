Atlético-MG goleia e Cruzeiro vence apertado na estreia pela Copa São Paulo

A dupla de Minas Gerais estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. Enquanto o Atlético Mineiro passou fácil pelo União Barbarense-SP, em Osasco (SP), o Cruzeiro precisou suar para vencer o Batatais-SP, que é o atual vice-campeão. O grande destaque, porém, foi a goleada da Ferroviária diante do Pinheiro-MA por 6 a 1.

Sem maiores dificuldades, o Atlético Mineiro contou com gols de Carlos Gabriel (duas vezes), Welinton e Alerrandro para vencer o União Barbarense por 4 a 0 e divide a liderança do Grupo 23, cuja sede é em Osasco, com o Audax, que na partida preliminar ganhou do Rio Branco-ES por 1 a 0, no estádio Prefeito José Liberatti.

A goleada atleticana foi diante de um adversário que entrou de última hora na competição devido à desistência do Fast Club-AM por questões financeiras. Neste domingo, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Rio Branco e pode selar a classificação, desde que o Audax não perca para o União Barbarense.

Já o rival Cruzeiro não teve tantas facilidades, tanto que contou com um gol de Vander aos 39 minutos do segundo tempo para vencer o Batatais por 2 a 1, de virada, e assumir a liderança do Grupo 12, que tem sede em Bebedouro (SP). Na preliminar, Internacional-SP e Nova Iguaçu-RJ ficaram no empate por 1 a 1.

Em Araraquara (SP), na preliminar de Corinthians e Corumbaense-MS, a Ferroviária fez a festa dos torcedores que compareceram na Arena da Fonte Luminosa e goleou o Pinheiro por 6 a 1, pelo Grupo 17. Os seis gols do time paulista aconteceram no primeiro tempo.

Quem também estreou bem foi o Sport, que ganhou do Confiança-SE por 3 a 0, no estádio Luisão, em São Carlos (SP), e divide a liderança do Grupo 18 com o São Carlos.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

Avaí-SC 1 x 0 Red Bull Brasil-SP

São Carlos-SP 4 x 2 São Raimundo-RR

Internacional-SP (Bebedouro) 0 x 0 Nova Iguaçu-RJ

Audax-SP 1 x 0 Rio Branco-ES

Itapirense-SP 1 x 1 Estanciano-SE

Sport-PE 2 x 0 Confiança-SE

Cruzeiro-MG 2 x 1 Batatais-SP

Atlético-MG 4 x 0 União Barbarense-SP

Ferroviária-SP 6 x 1 Pinheiro-MA