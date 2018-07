Atlético-MG goleia e decide vaga na Copa SP contra o São Bernardo

Novamente atuando sob a grama sintética do estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, o Atlético Mineiro não encontrou dificuldades para vencer o Unaí-DF por 5 a 0, nesta quarta-feira. O jogo, válido pela segunda rodada da 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, deixou o time de Minas Gerais a um empate da classificação.

Com a goleada, o Atlético segue com 100% de aproveitamento e ocupa a liderança do Grupo T, com seis pontos. Assim, o confronto contra o São Bernardo, na última rodada, definirá qual dos dois clubes avança para a próxima fase, afinal com a vitória por 2 a 0 sobre o Sete de Setembro-AL, mais cedo, o time do ABC paulista também chegou ao seis pontos.

A vantagem do Atlético na tabela de classificação se dá graças ao saldo de gols. Enquanto o time de Belo Horizonte tem oito gols positivos, o São Bernardo tem cinco. Logo na primeira etapa, o Atlético já liquidou a partida, abrindo 4 a 0. Destaque para o meia Mucuri, autor de dois gols. No segundo tempo, Capixaba ainda marcou mais um, garantindo a goleada por 5 a 0.

OUTROS JOGOS

Também com início às 19 horas, o Grêmio Prudente derrotou o Comercial-MS por 3 a 1, pelo Grupo E. No clássico de São José do Rio Preto, pelo Grupo B, América-SP e Rio Preto-SP ficaram no empate por 2 a 2.