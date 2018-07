Atlético-MG goleia e vai às quartas da Copa São Paulo

CAMPINAS - A 45.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu o primeiro time classificado para as quartas de final na tarde desta quinta-feira. Depois de eliminar o Palmeiras, o Flamengo-SP foi presa fácil para o Atlético-MG ao ser goleado por 5 a 0, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e terminou com a vitória parcial atleticana por 1 a 0, com gol de Alex. Na etapa final, o Flamengo precisou sair em busca do empate e acabou levando quatro gols. Dodô marcou de pênalti antes de começar o show particular de Carlos. O jogador mostrou todo seu oportunismo e marcou três vezes para selar a goleada.

Já garantido nas quartas de final, o Atlético-MG agora espera para conhecer seu adversário. A equipe mineira enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Brasília, marcado ainda para essa quinta-feira, na Arena Barueri.