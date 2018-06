Atlético-MG goleia o Botafogo-PB e se classifica na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro parece ter se encontrado em campo sob o comando interino do auxiliar Thiago Larghi. Nesta quarta-feira, com tranquilidade, goleou o Botafogo-PB por 4 a 0, no estádio Almeidão, em João Pessoa, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Depois da demissão de Oswaldo Oliveira há 10 dias, a equipe perdeu em casa da Caldense, mas se recuperou com vitórias no clássico contra o América-MG e agora na Paraíba.

O adversário do Atlético Mineiro na terceira fase já está definido. Será o Figueirense, que nesta quarta-feira derrotou o Oeste-SP por 2 a 1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Pelo sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o primeiro jogo será em Santa Catarina, provavelmente na próxima quarta, e o segundo no estádio Independência, em Belo Horizonte, no dia 14 de março.

Esta será a primeira etapa da Copa do Brasil disputada no sistema de ida e volta. Além disso, o critério de gol qualificado (fora de casa) não vale mais. Portanto, em caso de empate, a vaga na quarta fase será decidida nos pênaltis. Antes o Atlético Mineiro volta as atenções para o Estadual - neste domingo encara o Tupi, em Juiz de Fora (MG).

Em campo, o Atlético Mineiro teve problemas apenas nos primeiros 15 minutos, período em que teve dificuldades para chegar na área do time paraibano. A partir daí, o meio de campo atleticano se acertou e as jogadas apareceram. Aos 27, marcou o primeiro gol. Otero recebeu na esquerda e cruzou na cabeça de Róger Guedes, que completou para as redes.

No segundo tempo, o Atlético Mineiro seguiu melhor na partida, controlando as ações do jogo. Aos 15 minutos, Cazares ampliou para o time de Belo Horizonte e não demorou muito para sair o terceiro, desta vez com o centroavante Ricardo Oliveira, aos 21. E ainda teve tempo no final, aos 36, para mais um gol com o atacante Luan.