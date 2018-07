Atlético-MG goleia Sete de Setembro na estreia na Copa São Paulo

Em um jogo marcado por viradas, o Atlético Mineiro estreou com vitória na 46.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste domingo, no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, o Atlético Mineiro venceu o Sete de Setembro-AL por 5 a 2.

Com isso, o time lidera o Grupo T, mesmo com a goleada do São Bernardo na preliminar sobre o Unaí-DF por 4 a 1. Afinal, Atlético-MG e São Bernardo somam três pontos e saldo positivo de três gols, mas a equipe mineira fez mais gols: 5 a 4.

O principal personagem do jogo foi Yago, capitão do time mineiro, autor de dois gols. E foi exatamente ele quem abriu o placar aos 23 minutos da etapa inicial, com um gol de cabeça. Mas o time alagoano surpreendeu e virou o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Rafael, aos 35, e Victor Saci, aos 44 minutos.

No segundo tempo, o Atlético voltou com força total. Yago perdeu um pênalti e a chance de empatar, mas se recuperou e fez o segundo gol do seu time de cabeça, aos 13 minutos. O gol da virada foi marcado por Leonan, cobrando falta, aos 19 minutos. Depois, o time não teve dificuldade para definir a sua vitória com gols de Natan, de cabeça, aos 37, e Luís Guilherme, aos 43 minutos.

Na preliminar, o São Bernardo, acostumado com o piso sintético do Baetão, não teve dificuldade para golear o Unaí, time da homônima cidade mineira, mas que é filiado à Federação Brasiliense de Futebol, por 4 a 1.

Na segunda rodada, na próxima quarta-feira, às 17 horas, o São Bernardo vai enfrentar o Sete de Setembro. Depois deste confronto, a partir das 19 horas, o Atlético vai pegar o Unaí na condição de grande favorito.

O domingo será de uma verdadeira maratona de jogos. Além dos dois já realizados pelo Grupo T, mais 36 estão programados para serem realizados, ainda pela primeira rodada da Copa São Paulo, que será encerrada na segunda-feira com seis partidas.