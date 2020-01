Atlético-MG goleia time do Tocantins por 5 a 0 e se reabilita na Copa São Paulo

Depois de perder de forma surpreendente na estreia para o River-PI, o Atlético-MG desencantou na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Capital, do Tocantins, por 5 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo 23, que está sendo disputado no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

Guilherme, Giovani (em cobrança de pênalti), Anderson Oliveira, Luiz Felipe e Luís Eduardo fizeram os gols do triunfo que deixou o clube mineiro na vice-liderança da chave com os mesmos três pontos do River-PI. O clube piauiense, nesta rodada, foi derrotado pelo Taubaté, que lidera com seis pontos.

O clube paulista venceu os piauienses por 2 a 0, com gols de Vinícius Ferreira e Adriano, e encaminhou a classificação, assim como Flamengo-SP e Taboão da Serra. O clube rubro-negro paulista goleou o América-RJ por 5 a 0, em Guarulhos, e pulou para a liderança do Grupo 30 com seis pontos. Arruda, Victor Julio, Luquinhas, Goes e Jurado marcaram os gols do jogo.

O Taboão da Serra também goleou. Fez 4 a 0 no Vila Nova, em Embu das Artes, e chegou aos seis pontos no Grupo 16. Wilson (em cobrança de pênalti), Igor, Alyson Motta e Allan foram os autores dos gols. Palmeiras, Ferroviária, Fluminense e Ituano, por enquanto, são os únicos clubes que carimbaram o passaporte à segunda fase do torneio.

Confira os resultados dos jogos desta segunda-feira: