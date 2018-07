Atlético-MG inicia pré-temporada e time fala em 2016 vitorioso

O Atlético Mineiro retornou ao trabalho nesta segunda-feira ao se reapresentar na Cidade do Galo, em Vespasiano (MG). Com três novos jogadores no elenco e manutenção da base vice-campeã brasileira de 2015, os atletas mostram otimismo e prometem uma temporada vitoriosa para o time alvinegro.

"Espero que a gente possa ter uma temporada vitoriosa. São muitas competições, competições importantes, estamos de volta à Libertadores e a gente espera fazer um grande trabalho esse ano para conquistar o máximo possível de títulos", comentou o zagueiro Leonardo Silva.

Em 2016, o Atlético disputa, pelo menos, cinco competições: Florida Cup (pré-temporada nos Estados Unidos), Copa Libertadores, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além destas, o time aguarda a confirmação da realização da Liga Sul-Minas-Rio.

Assim como Leonardo Silva, Victor cita o torneio continental como principal alvo. Herói na campanha do título em 2013, o goleiro confia no trabalho do técnico uruguaio Diego Aguirre, contratado para substituir Levir Culpi.

"A expectativa é de mais um grande ano. O Atlético vai para a quarta Libertadores seguida, então a gente tem uma boa expectativa em relação a esse ano, principalmente pelo fato de ter mantido uma estrutura de equipe do ano passado. Espero que o Aguirre consiga fazer um grande trabalho para manter o bom futebol que a equipe apresentou ano passado", afirmou.

NOVIDADES

Além do técnico novo, o Atlético também conta com a chegada do atacante Hyuri e dos equatorianos Juan Cazares (meia) e Erazo (zagueiro) para reforçar o time.

A equipe se prepara para 2016 e viaja no próximo dia 10 para os Estados Unidos, onde irá disputar a Florida Cup. O primeiro jogo do Atlético pela competição acontece em 13 de janeiro contra o Schalke 04 (Alemanha). Em seguida, no dia 17, o adversário será o Corinthians.

O primeiro desafio oficial para o técnico Aguirre acontece no último dia do mês, quando o Atlético enfrenta o Uberlândia na estreia do Campeonato Mineiro, fora de casa.