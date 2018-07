Atlético-MG inicia preparação para Estadual e busca opção para Pierre

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro iniciou nesta segunda-feira a preparação para o jogo contra a URT, quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, com uma dúvida. O técnico Paulo Autuori terá que buscar um substituto para o volante Pierre, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Cruzeiro, no último domingo, no empate por 0 a 0 no Independência.

Autuori tem três opções para escalar o meio-de-campo do Atlético-MG diante da URT. O técnico pode escolher Leandro Donizete, recém-recuperado de lesão, Leandro Donizete ou até mesmo Rosinei para formar a dupla de volantes do time com Josué.

Após o clássico com o Cruzeiro, os jogadores do Atlético-MG se reapresentaram na tarde desta segunda-feira na Cidade do Galo. Os titulares na partida de domingo fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia do CT, enquanto os reservas treinaram com bola no campo 4.

O elenco do Atlético-MG voltar a treinar na manhã desta terça-feira, às 9 horas, na Cidade do Galo, quando Autuori deve definir o time para o duelo com a URT. Depois, às 13h10, os jogadores relacionados viajam para Pato de Minas, local do duelo de quarta-feira.