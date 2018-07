Atlético-MG inicia venda de 1.813 ingressos para final

O Atlético Mineiro iniciou às 17 horas desta terça-feira a venda de ingressos aos seus torcedores para a final da Copa do Brasil, que irá começar apenas 29 horas depois. Enquanto ainda briga por uma carga maior no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube alvinegro disponibilizou 1.813 entradas a R$ 500 cada.

Os dois rivais mineiros não se entendem sobre os ingressos para visitantes. O presidente do Atlético, Alexandre Kalil, disse reiteradas vezes, após o último clássico no estádio do Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, que nunca mais em sua gestão o clube usaria a sua cota de ingressos como visitantes.

Aproveitando as declarações do dirigente, o Cruzeiro iniciou a venda de ingressos para seus torcedores. Quando o tema veio à tona, a diretoria celeste disse que já havia comercializado as entradas para o espaço usualmente destinado aos visitantes e não havia como voltar atrás.

Foi feita a oferta, então, de 2.700 entradas em uma área considerada VIP no Mineirão, com ingressos a R$ 1.000. O número de ingressos ainda foi reduzido a 1.813 depois de a PM exigir um espaço vazio entre as duas torcidas.

O Atlético não aceitou a cota, exigindo 10% das entradas, e recorreu ao STJD, que deu ganho de causa ao clube alvinegro, concedendo liminar. O Cruzeiro mais uma vez alegou que já havia comercializado as entradas e manteve a cota.

"O clube mandante entregou apenas 1.813 ingressos e continua descumprindo a decisão liminar do STJD, que determinou, desde o dia 21 de novembro, a liberação de até 10% da carga total de ingressos, conforme o Regulamento Geral de Competições da CBF. O Atlético segue tomando as medidas jurídicas cabíveis", disse nota do Atlético.

Nesta terça, a venda acontecerá até 21 horas. Nesta quarta, a venda será das 10 horas às 17 horas, também na Sede de Lourdes, em Belo Horizonte. Os torcedores atleticanos vão se concentrar no Mineirinho para entrar no setor roxo do Mineirão na final da Copa do Brasil.