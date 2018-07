Atlético-MG inicia venda de ingressos no sábado para final da Libertadores

BELO HORIZONTE - A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira que a venda de ingressos para a decisão da Libertadores começará neste sábado. Das 10 às 17 horas, os associados no sistema de sócio-torcedor Galo na Veia Prata poderão adquirir suas entradas no Mineirão, palco da partida diante do Olimpia na próxima quarta-feira, às 21h50.

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida mais importante da história do clube terão que estar dispostos a abrir o bolso. O ingresso mais barato, no setor norte laranja superior, custará R$ 100. Já a entrada mais cara é para o setor superior oeste roxo, que custará R$ 500.

Somente no domingo será iniciada a venda de ingressos para o público em geral, também no Mineirão, das 10 às 17 horas, mas somente na bilheteria sul. Na Sede de Lourdes, no domingo, serão atendidas somente as pessoas que foram cadastradas e receberam senhas de atendimento.

Os torcedores cadastrados são aqueles que acamparam no local desde quinta-feira passada, após a classificação do Atlético-MG à decisão do torneio com a vitória nos pênaltis sobre o Newell''s Old Boys, na quarta-feira. Nem mesmo a derrota por 2 a 0 no jogo de ida contra o Olimpia desanimou esses atleticanos, que seguem virando as noites na sede do clube.

A venda de ingressos para a decisão acontecerá depois de uma longa indefinição sobre o local da partida. Com apoio da CBF, o Atlético-MG reivindicava o direito de atuar no Independência, onde mandou todos seus jogos da Libertadores, mas o estádio comporta apenas 25 mil pessoas, muito abaixo das 40 mil exigidas pela Conmebol. Por isso, a entidade confirmou o Mineirão como sede da decisão.

Confira os preços dos ingressos para a decisão da Libertadores:

Setor norte laranja superior - R$100,00

Setor norte laranja inferior - R$200,00

Setor sul amarelo superior - R$200,00

Setor sul amarelo inferior - R$200,00

Setor superior leste vermelho - R$400,00

Setor inferior leste vermelho - R$500,00

Setor superior oeste roxo - Galo na Veia - R$500,00

Setor inferior oeste roxo - imprensa/camarotes

Setor superior oeste roxo (visitante) - R$250,00