Atlético-MG joga contra o Botafogo em busca da quarta vitória consecutiva Embalado por três vitórias consecutivas, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um início ruim na competição, o time começa a reagir e já vislumbra uma vaga no grupo dos quatro melhores.