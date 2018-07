Atlético-MG joga desfalcado de Victor e Ronaldinho Ainda sem conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro pode ter problemas para o compromisso deste domingo contra a Portuguesa, pela 16.ª rodada da competição e marcado para as 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Dois ídolos da equipe alvinegra, o goleiro Victor e o meia Ronaldinho Gaúcho, estão fora da partida para cumprir suspensão automática.