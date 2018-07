Atlético-MG joga na Bolívia para encaminhar classificação na Copa Libertadores

Com as suas atenções divididas com a disputa pelo título estadual, o Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília) para tentar encaminhar a sua classificação às oitavas de final em duelo contra o frágil Sport Boys, na Bolívia, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, pela quinta rodada do Grupo 6.

O Atlético Mineiro ocupa a vice-liderança da chave com sete pontos, atrás do Godoy Cruz, com 10, e à frente de Libertad, com quatro, e do Sport Boys, com somente um. Por isso, se vencer nesta quarta-feira poderá até se classificar no dia seguinte, desde que o time paraguaio não supere o Godoy Cruz, na Argentina.

Mas independentemente de assegurar a classificação já neste meio de semana, o Atlético Mineiro mira o primeiro lugar da chave. E para seguir com esta meta viva sem depender do resultado do Godoy Cruz na rodada, não pode voltar da Bolívia com qualquer outro resultado que não seja uma vitória.

Assim, o Atlético Mineiro deixará temporariamente de lado a disputa contra o rival Cruzeiro pelo título mineiro - após empate por 0 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, os times voltam a se enfrentar neste domingo no estádio Independência, também na capital mineira - para se concentrar no seu grande objetivo em 2017: a conquista da Libertadores.

Para encarar o Sport Boys, o técnico Roger Machado manterá a base que atuou no último fim de semana. A exceção é o meia-atacante Marlone, que não está inscrito para a disputa da Libertadores e vem sendo titular no Campeonato Mineiro. Assim, a sua vaga voltará a ser ocupada pelo venezuelano Otero, com o equatoriano Cazares ficando como o principal opção no banco de reservas para o setor ofensivo, ao lado de Rafael Moura, que estava suspenso no primeiro jogo da decisão estadual.

As principais apostas de Roger Machado, porém, seguem recaindo nas duas estrelas do seu ataque, embora vivam momentos opostos na temporada. Afinal, Fred é o artilheiro do time na temporada, com 16 gols marcados em 15 jogos, sendo quatro deles diante do Sport Boys, na goleada por 5 a 2 no estádio Independência, liderando a virada do time, que chegou a estar perdendo por 2 a 1.

Já Robinho ainda não conseguiu brilhar em 2017. O atacante só marcou três vezes em 12 partidas. Mas dois destes gols foram na Libertadores, sendo um deles no duelo contra o time boliviano em Belo Horizonte, o que dá esperança de que o seu poder de decisão volte a aparecer na Libertadores.

O Sport Boys, que possui chances meramente remotas de avançar na Libertadores, vai jogar pela honra nesta quarta-feira e por sua primeira vitória na fase de grupos, naquela que deverá ser a sua última partida na Bolívia no torneio, ainda que em Santa Cruz de la Sierra, pois o estádio onde o clube manda seus jogos, em Warnes, não possui condições para receber uma partida da Libertadores.

Há uma semana no comando do Sport Boys, o técnico paraguaio Pablo Caballero, substituto do espanhol Xabier Azkargorta, não poderá contar com o colombiano Jherson Córdoba, expulso na última quinta-feira, na derrota para o Godoy Cruz. No último fim de semana, o time empatou por 0 a 0 com o San José e ocupa apenas o nono lugar no Campeonato Boliviano. Agora tentará surpreender o Atlético Mineiro, como esboçou fazer no confronto em Belo Horizonte por alguns minutos, depois sucumbindo ao adversário.