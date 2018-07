Atlético-MG joga para garantir classificação antecipada na Copa Libertadores

SÃO PAULO - Com uma campanha irretocável até o momento, com três vitórias em três partidas disputadas, o Atlético-MG pode garantir classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores já nesta quarta-feira. Se mantiver o aproveitamento 100% e ganhar do Strongest, a partir das 22 horas, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, o time mineiro assegura matematicamente a sua vaga com duas rodadas ainda por jogar no Grupo 3 do torneio.

O Atlético-MG lidera a chave com nove pontos, cinco à frente do segundo colocado São Paulo. The Strongest, com três, e Arsenal, com apenas um ponto, vêm na sequência. Para chegar à vitória, no entanto, o time mineiro precisará superar os 3.600 metros de altitude de La Paz e o adversário boliviano, que, diante do próprio Atlético-MG e do São Paulo - acabou derrotado por 2 a 1 em ambas as ocasiões -, já mostrou não ter mais a fragilidade de outras edições do torneio.

Por outro lado, o The Strongest só pensa na vitória para se manter vivo na disputa pela vaga. Mesmo com tudo isso em jogo, o Atlético-MG encontrou um clima amistoso ao ser recepcionado na Bolívia e até foi homenageado pelo governo de La Paz. O mais festejado foi o astro Ronaldinho Gaúcho, que ganhou presentes típicos da região, como roupas e artesanatos, e mostrou ter inúmeros fãs bolivianos.

Na primeira partida entre as duas equipes, na quinta-feira passada, no Independência, em Belo Horizonte, Ronaldinho Gaúcho foi um dos destaques atleticano, marcando um dos gols e dando assistência para o outro. O meia é uma das principais armas do rápido ataque comandado pelo técnico Cuca, que conta ainda com Bernard, Jô e Diego Tardelli em ótimas fases.

Esses quatro jogadores de frente foram responsáveis por oito dos nove gols do Atlético-MG na Libertadores - o zagueiro Réver fez o outro -, número que credencia a equipe como melhor ataque da competição em três rodadas disputadas. É neles que a torcida confia para que o time mineiro mantenha a boa fase e saia de campo nesta quarta-feira classificado para as oitavas de final.