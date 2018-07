Atlético-MG joga pelo empate para ir à final O Atlético-MG enfrenta o Democrata-GV neste sábado, às 18h30, no Mineirão, e espera confirmar a vaga na final do Campeonato Mineiro. O mando de campo é do time de Governador Valadares, mas, como o estádio da cidade não comporta mais do que 10 mil torcedores - exigência do regulamento -, a decisão será na casa do adversário.