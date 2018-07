Atlético-MG joga Sul-Americana sem esquecer Brasileiro

O Atlético-MG faz nesta quarta-feira, contra o colombiano Independiente Santa Fé, às 22 horas, em Sete Lagoas (MG), o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Embora lute para conquistar o título inédito, o time mineiro irá a campo também com a cabeça focada no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a zona do rebaixamento há 19 rodadas.

"Nosso pensamento é conseguir respirar o quanto antes no Brasileirão para ir com tudo na Sul-Americana, que dá uma vaga na Libertadores e é um torneio importante também", disse o meia Diego Souza, um dos titulares do Atlético-MG.

Os jogadores dizem que não menosprezam a Sul-Americana, mas admitem que prefeririam a semana livre para treinar o time para o jogo de domingo, contra o Avaí, um confronto direto contra o rebaixamento no Brasileirão.

Nesta quarta-feira, a novidade do time do técnico Dorival Júnior deve ser a estreia do volante Diney, recém-promovido dos juniores, em substituição a Zé Luís, que seria poupado para o jogo de domingo no Brasileirão.