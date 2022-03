Atlético-MG acerta retorno de Junior Alonso por empréstimo até o fim de 2022

A guerra com a Ucrânia fez os clubes da Rússia aceitarem abrir mão, provisoriamente, de seus jogadores estrangeiros até que a paz seja restabelecida e haja segurança para a realização de jogos no país. Nesta segunda-feira, o Atlético-MG anunciou acerto com o Krasnodar para o empréstimo do zagueiro Junior Alonso até o fim da temporada.

O paraguaio havia sido negociado com o clube russo no início da temporada e os mineiros ainda brigaram para receber o acordado após a notícia do início da guerra. O campeão nacional recebeu e ainda ficará com o defensor por nove meses no elenco.

"Atlético e Krasnodar chegaram a um acordo e nosso ídolo Junior Alonso retorna ao clube, por empréstimo, até o final desta temporada", informou o Atlético-MG, deixando os torcedores ainda mais confiantes em novas conquistas.

O zagueiro vai desembarcar em Belo Horizonte ainda nesta segunda-feira para reforçar o elenco. O Atlético-MG havia contratado o uruguaio Diego Godín para sua vaga e agora o técnico Antonio Mohamed ganha opções para dar descanso ao veterano.

Em pouco mais de 18 meses de Atlético, foram 89 jogos disputados por Alonso, com dois gols feitos e quatro taças erguidas: Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021) e Campeonato Mineiro (2020 e 2021).