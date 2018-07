Atlético-MG lamenta gol perdido que mudaria o jogo A história do Campeonato Mineiro de 2011 poderia ter sido totalmente diferente, não fosse o gol perdido por Magno Alves aos 28 minutos do segundo tempo. Na jogada, o atacante ficou cara a cara com Fábio, tentou o drible e foi desarmado pelo goleiro. Dois minutos depois, Wallyson abriu o placar e encaminhou a vitória celeste.