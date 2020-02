Atlético-MG leva 3 a 0 na Argentina e fica em situação difícil na Sul-Americana

Semifinalista da Copa Sul-Americana em 2019, o Atlético-MG está sob grande risco de cair na competição logo na primeira fase nesta temporada. Logo em sua estreia, o time ficou em situação complicada ao perder para o argentino Unión por 3 a 0, nesta quinta-feira, em Santa Fé, graças a uma atuação desastrosa, especialmente do seu sistema defensivo. E ainda desperdiçou um pênalti com Allan nos acréscimos do segundo tempo.

A dura derrota força o Atlético-MG a conseguir um placar dilatado no duelo de volta, com uma vitória por ao menos quatro gols de diferença, para avançar de fase - se devolver os 3 a 0, o a definição do duelo se dará nos pênaltis. A partida está marcada para 20 de fevereiro, no Independência.

Sob o comando do venezuelano Rafael Dudamel, o Atlético tratou neste início de ano a Sul-Americana como prioridade, tanto que poupou todos os titulares no fim de semana, no empate por 1 a 1 com o Tombense, pelo Campeonato Mineiro, sendo Michael e Marquinhos, que nesta quinta ganhou uma chance na vaga que vinha sendo de Edinho, as exceções.

Mas nada funcionou bem no Atlético. A defesa, especialmente a dupla de zaga composta por Réver e Gabriel, falhou em todos os gols do Unión, um modesto clube, que ocupa o 17º lugar no Campeonato Argentino, sendo o rival em Santa Fé do Colón, exatamente o clube que eliminou a equipe mineira nas semifinais da Sul-Americana de 2016.

O sistema tático com três volantes, uma das marcas do início do trabalho de Dudamel no clube, não funcionou, com até um deles - Allan -, desperdiçando um pênalti e sendo expulso no fim do segundo tempo. E o ataque foi nulo, refletido na falta de gols da equipe.

Apoiado por uma incrível festa da sua torcida na entrada em campo, o Unión aproveitou o clima favorável para logo ficar em vantagem na partida, aproveitando falha da defesa atleticana. Na sua primeira ação ofensiva perigosa, aos três minutos, Corvlan jogou a bola na área do Atlético em cobrança de falta, Walter Bou recebeu de costas para o gol, girou com muita facilidade sobre Gabriel e bateu no canto direito para fazer 1 a 0.

Foi apenas o início de uma péssima atuação do Atlético, que demorou muito a reagir, não exibia criatividade no campo de ataque e só foi responder aos 25 minutos. No lance, Di Santo foi lançado na cara do gol e chutou em cima de Moyano, que espalmou para escanteio. Mas o Union era bem mais perigoso quando avançava. E só não marcou pela segunda vez aos 31, quando Corvalan cruzou da esquerda e Elias cabeceou na direção do ângulo direito porque Michael fez uma difícil defesa.

No fim do primeiro tempo, o Atlético pareceu evoluir, tocando bem a bola no campo de ataque. Chegou a ter uma chance de gol com Jair, que parou em difícil defesa de Moyano. Para piorar, o Unión aproveitou erro do time mineiro para ampliar. Aos 43, em contra-ataque, Bou fez lançamento nas costas de Fábio Santos, Gabriel não conseguiu chegar a tempo e Cabrera chutou de primeira para fazer 2 a 0.

O cenário da partida não se alterou na etapa final. E o início do primeiro tempo se repetiu, com mais um gol do time argentino nos minutos iniciais. Aos seis, Carabajal entrou na área, driblou fácil Réver e bateu cruzado, no canto direito da meta de Michael.

A larga vantagem levou o Unión recuar. E, sem alternativas, o Atlético buscou atacar, com Dudamel fazendo mudanças na equipe, com as entradas de Edinho e Dylan Borrero, além de ter promovido a estreia de Guilherme Arana. Mesmo sem muita qualidade a equipe teve algumas chances, como aos 22, em finalização para fora de Mailton. E aos 28, em tentativa de Marquinhos, que também não acertou o gol.

Só que o Unión conseguiu administrar a partida, correndo poucos riscos. Arana até entrou bem, deu alguma força ofensiva ao time mineiro e sofreu pênalti. Seria a chance de voltar para Belo Horizonte com uma tarefa menos difícil. Mas aí Allan bateu muito mal e parou em Moyano. No fim, o volante ainda foi expulso, selando uma noite para o torcedor atleticano esquecer.

FICHA TÉCNICA

UNIÓN-ARG 3 X 0 ATLÉTICO-MG

UNIÓN-ARG - Moyano; Blasi, Calderon, Bottinelli e Corvalan; Carabajal (Milo), Méndez, Elías e Cabrera (Bonifacio), Troyansky e Walter Bou (Mazzola). Técnico: Leonardo Madelón.

ATLÉTICO-MG - Michael; Mailton, Réver, Gabriel e Fábio Santos (Guilherme Arana); Zé Welison, Jair (Edinho) e Allan; Hyoran (Dylan Borrero), Di Santo e Marquinhos. Técnico: Rafael Dudamel.

GOLS - Walter Bou, aos três, e Cabrera, aos 43 minutos do primeiro tempo. Carabajal, aos seis minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

CARTÕES AMARELOS - Méndez, Blasi e Milo.

CARTÃO VERMELHO - Allan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 15 de Abril, em Santa Fé (Argentina).