Atlético-MG leva jogo com o Corinthians para o Mineirão

O duelo estava marcado para o Independência, palco onde o Atlético-MG costuma mandar a maior parte das suas partidas, mas onde a equipe vem decepcionando neste início de Brasileirão, com uma vitória, um empate e duas derrotas no estádio. Assim, ao menos para o tradicional duelo com o Corinthians, o clube decidiu deixá-lo de lado, optando por realizar no Mineirão o duelo válido pela décima rodada.

O Atlético-MG já disputou quatro partidas como mandante no Mineirão em 2016. O time perdeu para o Flamengo por 2 a 0, massacrou o Villa Nova por 7 a 2, goleou o Melgar por 4 a 0 e empatou com o América Mineiro por 1 a 1.

Antes de voltar a jogar no Mineirão, o Atlético-MG terá mais um compromisso no Independência, no próximo domingo, diante da Ponte Preta. Na sequência do confronto com o Corinthians, o time fará mais dois jogos em Belo Horizonte, diante do América-MG, como visitante, e contra o Botafogo. Ambos os duelos estão marcados para o Independência.

Essa série de jogos na capital mineira é grande aposta do Atlético-MG para iniciar uma recuperação no Brasileirão. O time somou apenas sete pontos nas oito rodadas iniciais e ocupa a 18ª colocação.