Atlético-MG leva jogo das 11h contra o Joinville para o Mineirão Criticado quando a medida foi anunciada, o jogo das 11 horas do domingo vem fazendo sucesso na Série A do Brasileiro. Prova disso é que o Atlético-MG optou por levar para o Mineirão a partida do próximo dia 28, contra o Joinville, pela nona rodada da competição, abrindo mão de atuar no seu "caldeirão", o Independência.