Atlético-MG libera Werley para acertar com o Grêmio O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira que liberou o zagueiro Werley para assinar contrato com o Grêmio. O jogador continuará ligado ao clube mineiro e será emprestado para os gaúchos até o fim do ano. Ele é um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou semana passada ao Estádio Olímpico.