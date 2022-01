Atlético-MG é surpreendido pelo Linense e avança na segunda colocação na Copinha

Após duas vitórias, o Atlético-MG conheceu sua primeira derrota na 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde deste sábado, ao ser surpreendido pelo Linense-SP, por 1 a 0, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela terceira e última rodada do Grupo 4. Com o resultado, os mineiros avançam somente em segundo, com os donos da casa em primeiro.

Com bola rolando, o primeiro tempo foi equilibrado, mas o Atlético-MG esteve muito abaixo na etapa final e sofreu gol logo aos cinco minutos, em um bonito chute de Luan de fora da área.

A situação dos mineiros ficou ainda mais delicada aos 17 minutos, quando Vitinho foi expulso após entrada violenta no adversário. E, com um homem a menos, foi ainda mais difícil de buscar o empate diante do time anfitrião, esforçado e empurrado pelos torcedores nas arquibancadas.

Com a derrota, o Atlético-MG encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo 4, com seis pontos, e agora enfrentará o Mirassol-SP (líder do Grupo 3) na segunda fase. O Linense-SP, líder, com sete pontos, terá pela frente o Sport-PE (segundo colocado do Grupo 3).

No Grupo 20, que já tem o Cruzeiro classificado, a Itapirense-SP até saiu na frente do placar, mas cedeu empate e ficou no 1 a 1 com o Palmas-TO, no estádio Francisco Vieira, em Itapira. Quem está classificado com uma rodada de antecedência é o EC São Bernardo-SP, que venceu o Aster Brasil-ES, por 2 a 0, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo.

Pelo Grupo 24, SKA Brasil-SP e Lagardo-SE fizeram partida bastante movimentada e empataram por 2 a 2, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. A dupla segue na briga pela segunda vaga da chave - o Vasco se classificou na partida preliminar.

No Grupo 29, o Oeste-SP fez o dever de casa e venceu o Forte Rio Bananal-ES, por 6 a 1, na Arena Barueri, em Barueri, e está classificado com uma rodada de antecedência. Ainda nesta chave, o Flamengo-RJ enfrentará o Floresta-CE neste sábado e, caso vença, também ficará com a vaga antecipada.

Confira os resultados deste sábado da Copa São Paulo