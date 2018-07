Atlético-MG luta para emplacar 4ª vitória consecutiva

Depois de três vitórias seguidas, todas por 3 a 2 (diante de Goiás, Cruzeiro e Santos), o Atlético-MG conseguiu terminar a rodada passada do Brasileirão dentro do G4. Agora, o momento é de se manter entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Por isso, é preciso ganhar novamente, dessa vez do Vitória , neste domingo, 28, a partir das 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte.

Mesmo com tantos jogadores contundidos - Réver, Maicosuel, Luan e Jô são alguns dos principais desfalques por lesão -, o técnico Levir Culpi tem conseguido manter um time forte. Assim, o Atlético-MG emplacou as três vitórias seguidas, que o deixaram com 40 pontos. Para atingir tal feito, um fator decisivo tem sido o atacante Diego Tardelli, que vive ótima fase e comanda as ações em campo.

Para enfrentar o Vitória, nenhum dos 12 jogadores contundidos estará apto para voltar ao time. Com isso, Levir Culpi deve manter praticamente a mesma escalação do jogo de quinta-feira, contra o Santos. E, como o meia argentino Dátolo sofreu um trauma no pé direito, correndo o risco de virar mais um desfalque, o atacante André pode ser a novidade no Atlético-MG neste domingo.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o meia Escudero pode voltar ao Vitória no jogo deste domingo, contra o Atlético-MG, a partir das 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte. O argentino, considerado um jogador "fundamental" para o time pelo técnico Ney Franco, retorna após ficar três partidas afastado.

Depois da derrota para o Palmeiras na quinta-feira, que deixou o Vitória na zona de rebaixamento do Brasileirão, o time baiano precisa ganhar neste domingo. "Nossa situação só nos permite pensar na vitória", avisou Escudero. "A parte de baixo da tabela está muito embolada e acredito que um triunfo nos permitirá sair do grupo dos quatro últimos."

Ney Franco concorda com Escudero e pede para que seus atletas tenham "força emocional" para superar a derrota de quinta-feira para o Palmeiras, por 2 a 0, no Pacaembu. "Voltamos para a zona (de rebaixamento) e precisamos ter força emocional para lidar com isso", disse o técnico. "Precisamos buscar pontos fora de casa."

Além de poder contar com Escudero, Ney Franco vai ter o zagueiro Luiz Gustavo e o atacante Vinicius à disposição. Eles não participaram da última partida por restrições contratuais, já que são atletas emprestados pelo Palmeiras. Por outro lado, o volante Richarlyson, que levou o terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe.