Atlético-MG mantém 100% e garante vaga nas semifinais

O triunfo ainda confirmou a equipe na liderança do Mineiro até o final da rodada, com 24 pontos, seis a mais que Cruzeiro e América-MG, que se enfrentam neste domingo. Na próxima partida, o adversário atleticano será o Uberaba, no dia 1.º de abril, às 16 horas, no Uberabão. No mesmo dia, o Democrata, que se manteve com apenas um ponto, na última colocação, enfrentará o Villa Nova, em Nova Lima.

Neste sábado, o Atlético-MG foi para cima desde o início e perdeu duas boas chances com Wesley e Marcos Rocha. Quando parecia que o gol não sairia no primeiro tempo, Guilherme marcou, aos 41 minutos. Marcos Rocha foi à linha de fundo e cruzou para a área. André passou pela bola e o atacante bateu sem chance para o goleiro Jonathan.

No intervalo, Cuca colocou Neto Berola no lugar de Mancini e a equipe melhorou. A segunda etapa começou como a primeira, com muita pressão atleticana e gols perdidos. André, Guilherme e Rever perderam chances antes dos dez primeiros minutos.

Depois de muito desperdício, o Atlético-MG ampliou. Neto Berola recebeu, passou por seu marcador, driblou outros dois adversários e tocou de pé esquerdo para marcar um golaço. Aos 43, o próprio atacante aproveitou bom passe de Guilherme para marcar o terceiro e definir o placar.