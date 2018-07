Atlético-MG marca no fim e derrota Cruzeiro no Mineirão

Num clássico eletrizante, no qual uma jovem promessa brilhou, o Atlético-MG venceu o líder Cruzeiro por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão, pela 23.ª rodada do Brasileirão. O atacante Carlos, com dois marcados, sendo um já nos acréscimos do segundo tempo, foi decisivo para a vitória atleticana.

A vitória no Mineirão lotado de cruzeirenses levou o Atlético-MG aos 37 pontos, três atrás do quarto colocado Corinthians. Já o Cruzeiro segue com os mesmos 49 pontos, ainda com sete de vantagem sobre o vice-líder São Paulo - perdeu, porém, o aproveitamento 100% que tinha no estádio no Brasileirão.

Empurrado por sua torcida, o Cruzeiro ameaçou logo no primeiro minuto, numa falha da defesa atleticana que Lucas Silva, de dentro da área, acertou o travessão com o goleiro Victor batido. Depois do susto, o Atlético-MG passou a cadenciar mais a partida, atraindo o rival para sair nos contra-ataques.