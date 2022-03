Atlético-MG marca no fim, vence Democrata-GV e fica perto de garantir 1º lugar

O Atlético-MG sofreu - com o calor, com o gramado irregular e com um adversário aguerrido -, mas venceu o Democrata por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O resultado positivo no Vale do Aço, com o gol do argentino Nacho Fernández nos minutos finais, deixa o time alvinegro muito perto de garantir a primeira colocação da fase de classificação, o que dá vantagens para as fases finais da competição.

Agora com 25 pontos, o Atlético-MG abriu seis de vantagem para Athletic Club e Cruzeiro, que ainda jogarão nesta rodada. Neste domingo, enfrentam Caldense e Pouso Alegre, respectivamente, e, se não vencerem, não conseguirão mais alcançar o clube alvinegro na tabela de classificação.

Apesar de derrotado em casa pela primeira vez nesta temporada, o Democrata-GV tem o que comemorar. Com a vitória por 2 a 0 do Tombense sobre a URT, em Tombos (MG), o time do Valo do Aço se livrou matematicamente de qualquer risco de rebaixamento. Na última rodada, brigará por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.

Em campo, o forte calor em Governador Valadares, aliado ao gramado irregular do Mamudão, deixou o jogo truncado no primeiro tempo. Cada time teve apenas uma chance de gol, ambas em chutes de fora da área que passaram perto da meta.

Depois do intervalo, já com menos calor e com os jogadores mais adaptados ao campo, a partida teve um nível melhor e aí apareceu a maior capacidade técnica do Atlético-MG. O time de Belo Horizonte passou a criar mais e chegou a mandar, quase em sequência, uma bola na trave, com Eduardo Sasha, e uma no travessão, com Keno.

O gol da vitória só saiu aos 41 minutos. Em jogada pela esquerda, o colombiano Dylan Borrero insistiu e roubou a bola de Thomás. A bola sobrou para Nacho Fernández, que chutou forte de perna esquerda na bola e a bomba venceu o goleiro Lucão para estufar as redes.

Na 11ª e última rodada da fase de classificação, o Atlético-MG enfrentará a Caldense, no próximo sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Democrata-GV vai encarar a URT, em Patos de Minas (MG), no mesmo dia.