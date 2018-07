Atlético-MG mira fazer gols contra o Flamengo no Maracanã

O Atlético Mineiro inicia nesta segunda-feira, às 16h30, na Cidade do Galo, a preparação para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil com um planejamento na cabeça: o time precisa fazer gols diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

"É um clássico do futebol brasileiro e temos que ir para lá com o pensamento de fazer gols porque o gol fora, nesse caso, é muito interessante", comentou o técnico Levir Culpi, preocupado em não passar novamente pelo sufoco enfrentado nas quartas de final, quando perdeu o primeiro jogo para o Corinthians por 2 a 0 no Itaquerão.

Para enfrentar o Flamengo, o Atlético-MG terá os reforços do zagueiro Edcarlos e dos atacantes Diego Tardelli e Luan, que cumpriram suspensão automática no último sábado, na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, Levir aguarda a liberação de jogadores pelo departamento médico, como o volante Rafael Carioca e o zagueiro Leonardo Silva.

Neste ano, Atlético-MG e Flamengo já se enfrentaram no Maracanã, com vitória dos cariocas por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil será disputado no dia 5 de novembro no Mineirão.