Atlético-MG mira G4 do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã O Atlético Mineiro encara o Flamengo neste sábado, a partir das 16h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com o foco no G4. Uma vitória deixa o time mineiro entre os melhores da competição e com possibilidades de brigar pelo título. A única dúvida durante a semana de treinamentos da equipe recaiu entre o meia Maicosuel e o atacante Carlos, mas acabou resolvida após o último treino desta sexta-feira. O primeiro foi confirmado como titular.