Atlético-MG mira reação imediata contra o lanterna por vaga na Copa Libertadores

Oscilante nas últimas partidas e ainda sonhando com uma vaga na Copa Libertadores, o Atlético Mineiro busca uma reação imediata nesta quinta-feira contra o lanterna Atlético Goianiense, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe ganhou apenas um de seus últimos cinco jogos na competição, estagnou nos 42 pontos e se distanciou do grupo que garante vaga na Libertadores. Vencer nesta quinta-feira e retomar o bom momento, assim, é essencial para o estrelado elenco do Atlético Mineiro atingir a sua meta.

"Matematicamente, temos condições e vamos buscar nesses jogos que ainda restam para que a gente consiga essa classificação", apostou o zagueiro e capitão Leonardo Silva. "Temos que manter a tranquilidade e continuar trabalhando para que a gente consiga evoluir nesse Campeonato Brasileiro. É trabalhar forte para que a gente consiga uma melhor classificação e a vaga na Libertadores".

E, para atingir o objetivo, Leonardo Silva garante contar também com o apoio da torcida. "O torcedor tem que acreditar assim como nós acreditamos e trabalhamos", pediu. "Não olhar para o time A, time B ou time C, mas para aquilo que podemos fazer. Então, é dar apoio, dar força, porque a gente vai continuar trabalhando para buscar a classificação na Libertadores".

Sem contar com o meia venezuelano Otero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Oswaldo de Oliveira dará uma nova oportunidade a Valdívia. O volante Adilson também chegou a ser poupado no treino de terça-feira, mas deve começar o jogo.