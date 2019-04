Atlético-MG mira Tiago Nunes para vaga de Levir e técnico do sub-20 assume interinamente

Ainda sem ter definido o nome do substituto de Levir Culpi, demitido nesta quinta-feira, a direção do Atlético-MG comunicou que o time será dirigido por Rodrigo Santana no domingo, quando vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pelo primeiro jogo da final do Estadual.

Rodrigo Santana, de 36 anos, é técnico do time de juniores do Atlético-MG. Ele chegou ao clube em junho de 2018, após se destacar no comando da URT, de Patos de Minas. Contratado inicialmente para a função de coordenador das divisões de base, ele assumiu posteriormente o comando do time sub-20.

Agora, então, comandará os profissionais do Atlético no primeiro confronto da decisão do Mineiro, após a demissão de Levir. A quinta passagem do treinador pelo clube chegou ao fim nesta quinta, um dia após o clube ser goleado por 4 a 1 pelo Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, ficando com chances remotas de avançar às oitavas de final.

A quinta-feira foi agitada nos bastidores do Atlético, que acertou a contratação de Rui Costa para exercer o cargo de diretor de futebol. O dirigente é o responsável por conduzir as negociações para a contratação de um novo treinador e será apresentado na manhã desta sexta na Cidade do Galo.

Um dos nomes avaliados pelo comando do Atlético-MG é o de Tiago Nunes, hoje no comando do Athletico-PR. Um fato que pode facilitar a negociação é que Rui Costa trabalhou com o treinador no clube paranaense. No Athletico-PR desde abril de 2017, inicialmente no time sub-23, ele assumiu o comando da equipe principal em junho de 2018 e faturou o título da Copa Sul-Americana no ano passado.