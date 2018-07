Atlético-MG monitora mercado e pode fechar com estrangeiro As contratações dos equatorianos Juan Cazares e Erazo podem não ser as únicas de jogadores estrangeiros pelo Atlético Mineiro para a temporada 2016. O técnico Diego Aguirre revelou que ele e a diretoria do clube mineiro monitoram o mercado em busca de mais um nome para completar a relação de cinco jogadores de fora do Brasil que os clubes podem relacionar e utilizar em uma partida - o Atlético-MG também possui dois argentinos, Dátolo e Lucas Pratto.