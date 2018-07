Atlético-MG muda planos e Fernandinho encara o Santos

BELO HORIZONTE - Com o golpe que levou pelo afastamento de Ronaldinho Gaúcho dos gramados por cerca de três meses, o técnico do Atlético-MG , Cuca, terá que mudar o planejamento para o Campeonato Brasileiro. A começar pela partida deste domingo contra o Santos, pela 24.ª rodada da competição.

Cuca poupou Ronaldinho Gaúcho do jogo da última quarta-feira contra o Criciúma, adiantado da 25.ª rodada, e indicou que pretendia fazer o mesmo com Fernandinho no confronto deste domingo, marcado para as 18h30 no estádio Independência, em Belo Horizonte. Para isso, porém, contava com o principal ídolo alvinegro em campo.

"É uma fatalidade. Infelizmente acontece. Agora ele precisará ter uma outra qualidade. E ele tem, que é a superação, a força de vontade, persistência e dedicação. Isso é mais difícil que vir treinar e jogar", observou Cuca, que já não podia contar com outro ídolo da torcida, o goleiro Victor, suspenso por ter sido expulso em Santa Catarina.

Mesmo assim, o treinador está confiante. "Estamos encaixando o bom futebol e a tendência é seguir melhorando pouco a pouco para chegar no auge na hora certa", observou. O time perdeu apenas um jogo dos últimos 12 que disputou e, depois de patinar no início do Brasileirão, chegou à 8ª posição com 32 pontos, um a menos que o adversário deste domingo.