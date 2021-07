Atlético-MG multa e tira lateral Guga de decisão com o Boca após flagra em balada

Mais uma vez o técnico Cuca não utilizará sua força máxima em um conforto importante da temporada. Nesta terça-feira, diante do Boca Juniors, além do lateral-esquerdo Guilherme Arana, com a seleção olímpica, ainda perdeu Guga, na direita, multado após ser flagrado em balada no fim de semana. Dodô, substituto na esquerda, aposta na força do grupo para ganhar e eliminar os argentinos no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Cuca esconde a seleção e pediu "segredo" para seus jogadores sobre tudo relacionado ao Boca Juniors. Nada de dar armas aos argentinos, tampouco revelar a estratégia para vencer. Mas uma coisa acabou "vazando": Mariano será o lateral-direito por causa de punição da diretoria a Guga.

Leia Também Futebol abre nesta semana os portões dos estádios para a volta do torcedor

O jovem foi flagrado em um pagode, no último domingo, em fotos reveladas nas redes sociais, furando as medidas sanitárias impostas pelo clube no combate à covid-19. Cercado de pessoas, muitas sem máscara, vai ter de ficar em isolamento por duas semanas.

Ao mesmo tempo em que lamenta a ausência de alguns companheiros, Dodô celebra sua volta ao time titular após longo tempo de inatividade por causa de lesões graves. "A gente vem passando por alguns problemas com desfalques, coisa que acontece ao longo da temporada, mas a diretoria montou um elenco competitivo para passar por esses momentos sem perder desempenho", afirmou o jogador, que voltou no jogo contra o Corinthians e agora espera contribuir para os mineiros avançarem.

"Me senti bem contra o Corinthians, joguei os 90 minutos e estou me sentindo bem. Amanhã (terça-feira) estarei à disposição para ajudar. Tem tudo para ser um grande jogo, mas a gente espera sair feliz e a torcida do Atlético-MG também", enfatizou o lateral-esquerdo. "Estamos mantendo a boa performance e isso é importante, valoriza todo mundo que está trabalhando no Atlético-MG".