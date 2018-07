Atlético-MG não administrará o Estádio Independência, diz Governo

BELO HORIZONTE - O Governo de Minas Gerais se reuniu nesta sexta-feira com Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG para discutir os termos do acordo que fez do time alvinegro sócio da empresa BWA na exploração comercial do Estádio Independência. Depois da reunião, foi decidido que o contrato será alterado para garantir que o Atlético não tenha participação na administração do segundo maior estádio da capital mineira.

O pedido do ajustamento de algumas cláusulas do contrato foi feito pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, que exigiu que o acordo entre o Atlético e a empresa Arena Independência Operadora, da BWA, não deixe dúvida sobre a participação do clube alvinegro na administração do Independência.

A Advocacia Geral temia que o contrato ferisse o processo licitatório feito pelo governo estadual em dezembro do ano passado. A BWA venceu a licitação e ganhou o direito de administrar o estádio. Já América-MG e Cruzeiro reclamam que o acordo assinado depois entre a empresa e o Atlético-MG permitisse que o clube alvinegro assumisse o estádio.

De acordo com o Governo de Minas Gerais, o novo contrato, uma vez modificado, ainda será reavaliado do ponto de vista jurídico pela Advocacia Geral do Estado.