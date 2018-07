Diego Aguirre admite que empate foi bom para o Atlético-MG O Atlético-MG entrou em campo com reservas e não saiu de um empate sem gols com o Guarani, em Divinópolis (MG), no sábado à tarde, pelo Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Diego Aguirre admitiu que a equipe dele - nem a rival - merecia vencer. Mas analisou que o resultado, devido às condições, não foi ruim.