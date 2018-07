Atlético-MG não terá Jô e Guilherme contra o Fluminense

O técnico Levir Culpi terá quatro desfalques para a partida do Atlético-MG contra o Fluminense neste domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro - a partida acontece no Distrito Federal porque o time mineiro foi punido com a perda de mando de campo pela briga de torcedores no jogo contra o Cruzeiro em setembro do ano passado.

A principal é a ausência do meia Guilherme, que está recuperado de lesão, pediu para jogar e não escondeu o descontentamento com o treinador por ter ficado de fora para aprimorar a parte física. Além disso, o atacante Jô fez tratamento no joelho durante a semana, tinha a expectativa de jogar, mas será outra baixa.

Os outros dois desfalques já eram esperados. O lateral Marcos Rocha ainda se recupera de estiramento na panturrilha direita e o volante Leandro Donizete cumpre suspensão pela expulsão na final da Copa do Brasil do ano passado.

Eliminado da Libertadores pelo Internacional no meio da semana, o Atlético-MG entrará em campo com o que tem de melhor, exceto, claro, os desfalques. A provável escalação terá: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo, Luan, Carlos e Thiago Ribeiro; Lucas Pratto.

RELACIONADOS

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Patric, Carlos César, Douglas Santos e Pedro Botelho.

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson e Edcarlos.

Volantes: Rafael Carioca, Josué e Eduardo.

Meias: Giovanni Augusto, Maicosuel, Dátolo, Cárdenas e Dodô.

Atacantes: Carlos, Lucas Pratto, Luan e Thiago Ribeiro.