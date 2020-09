Atlético-MG oficializa contratação e Everson comemora: 'Feliz com a oportunidade'

A direção do Atlético Mineiro oficializou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Everson, que estava no Santos. O jogador de 30 anos assinou com a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli até dezembro de 2022.

"Estou muito feliz com a oportunidade de vir trabalhar no Atlético, neste grande projeto. Espero desempenhar meu trabalho e dar alegria ao torcedor atleticano", declarou o jogador, que estava na reserva do Santos após entrar na Justiça para tentar rescindir o contrato com o clube paulista, sem sucesso.

Dias depois, ele disse estar arrependido e voltou a treinar com o restante do time. Na ocasião, o técnico Cuca avisou que o jogador entraria no fim da fila da posição e seria o quarto goleiro do time. Agora ele terá a oportunidade de voltar a trabalhar com Sampaoli, que o havia promovido a titular no Santos.

No Atlético, ele deve voltar a ganhar oportunidades em campo - no Santos, era o quarto goleiro. "A gente sabe que a torcida do Galo é uma torcida de massa, apaixonada, que sempre é o 12º jogador. Infelizmente, neste momento de pandemia, a gente está um pouco distante deles. Tenho certeza que com a volta da normalidade eu vou poder sentir esse calor da torcida atleticana, o carinho deles", comentou.

Everson não disputa uma partida desde o dia 14 de março, quando defendeu o Santos no clássico com o São Paulo, antes da paralisação do Campeonato Paulista. Desde então, ficou de fora dos primeiros treinos da equipe antes de acionar a Justiça. E chegou a ser relacionado para o jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão, no último fim de semana.

No total, o goleiro é o 17º reforço do Atlético para a temporada. A lista tem também Maílton, Hyoran, Allan, Dylan Borrero, Guilherme Arana, Savarino, Diego Tardelli, Rafael, Léo Sena, Marrony, Keno, Bueno, Junior Alonso, Alan Franco, Mariano e Eduardo Sasha.