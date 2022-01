Atlético-MG oficializa ida de Júnior Alonso para Rússia e chegada de Fábio Gomes

O Atlético-MG se despediu nesta sexta-feira do zagueiro Júnior Alonso, titular e destaque nas campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Copa do Brasil. O paraguaio foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Em contrapartida, o clube oficializou a chegada do atacante Fábio Gomes, destaque da Major League Soccer, nos Estados Unidos.

"Júnior Alonso sempre demonstrou muito amor e respeito por nossa camisa, correspondendo a todo o carinho que a Massa criou por ele. Você está marcado na nossa história, Xerife!", se despediu o clube mineiro. Foram duas temporadas em Belo Horizonte do defensor.

O Atlético-MG deve embolsar em torno de R$ 45 milhões com a negociação do defensor para o clube russo. Mas a diretoria promete reposição à altura. Godin, que se destacou no Atlético de Madrid e defende a seleção uruguaia foi oferecido.

UM VAI, OUTRO VEM

O Atlético-MG anunciou a contratação em definitivo do atacante Fábio Gomes, destaque na MLS. O jovem de 24 anos assinou por quatro temporadas, até dezembro de 2025.

Destaque na Série B de 2019, na qual foi vice-artilheiro com 15 gols defendendo o Oeste, o atacante acabou negociado com o Albirex Niigata, do Japão, onde fez 19 partidas e marcou cinco gols. Em 2021 ele foi parar no New York Red Bulls, onde disputou 31 jogos na MLS, balançando as redes sete vezes. Ainda distribuiu seis assistências.

A contratação do novo atacante é para suprir uma possível saída de Diego Costa, que negocia sua rescisão com o clube e deve se despedir oficialmente em breve.