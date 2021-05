Atlético-MG paga R$ 7,9 milhões da dívida da venda do atacante colombiano Yimni Chará

O Atlético-MG informou, nesta segunda-feira, em comunicado, o pagamento de R$ 7,9 milhões para o Junior Barranquilla referentes a 30% da venda de Yimmi Chará ao Portland Timbers no fim de 2019.

O atleta foi vendido para o time norte-americano por US$ 6 milhões, mas apenas a primeira parcela de 4 milhões foi paga no ato e outros US$ 1 milhão foi quitado em janeiro de 2021. O time mineiro ainda tem de receber US$ 1 milhão restante em 2022, com nova incidência dos 30% do Junior Barranquilla.

Leia Também Tite vai convocar seleção brasileira para Eliminatórias na próxima sexta-feira

"O Clube Atlético Mineiro quitou, nesta segunda-feira (10), junto à Fifa, dívida referente ao porcentual que o Junior Barranquilla, da Colômbia, tinha direito sobre a venda do atleta Yimmi Chará, ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. O pagamento de cerca de R$ 7,92 milhões é mais uma importante etapa cumprida no processo de saneamento das finanças do clube, que já pagou cerca de 35 milhões de reais à Fifa, em 2021, referentes a dívidas contraídas em gestões anteriores - disse o Atlético-MG, em comunicado.

Segundo a nota da diretoria, o clube atleticano pagou cerca de R$ 35 milhões à Fifa, em 2021, referentes a dívidas contraídas em gestões anteriores em outras negociações feitas com a compra de atletas.

No mês passado, a diretoria do Atlético-MG apresentou dívida total de R$ 1,2 bilhão. O clube tem a maior dívida entre os principais clubes do Brasil. A diretoria traçou a meta para reduzir valor a R$ 341 milhões até 2026.