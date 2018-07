Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo e Grêmio abrem quartas da Copa do Brasil em casa

Após definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, a CBF realizou outro sorteio nesta segunda-feira para definir os mandos de campo dos confrontos das quartas de final e definiu que Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo e Grêmio vão abrir as suas séries em casa.

O sorteio dos mandos de campo foi dirigido, para evitar que times do mesmo estado atuem como mandantes juntos. Assim, Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo ficaram em um bloco, enquanto Cruzeiro, Santos e Botafogo foram separados em outro. Já o mando da série entre Grêmio e Atlético-PR acabou sendo sorteado separadamente.

Com a realização do sorteio, ficou definido que o Atlético-MG receberá o Botafogo no jogo de ida, assim como o Palmeiras será mandante contra o Cruzeiro, o Flamengo duelará em casa com o Santos e o Grêmio disputará no seu estádio o primeiro duelo com o Atlético-PR. Os confrontos de volta das quartas de final da Copa do Brasil terão os seus mandos, evidentemente, invertidos em relação aos jogos de ida.

Os duelos de ida das quartas de final da Copa do Brasil serão agendados para os meios de semana dos dias 28 de junho e 5 de julho. Já os duelos de volta vão ocorrer no meio de semana dos dias 26 de julho e 9 de agosto.

A CBF ainda não divulgou a tabela das quartas de final da Copa do Brasil e deverá só fazê-lo após o sorteio para definição dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores e da segunda fase da Sul-Americana, agendados para 14 de junho.

Dos participantes do torneio nacional, Atlético-MG, Botafogo, Palmeiras, Santos, Grêmio e Atlético-PR avançaram na Libertadores, enquanto o Flamengo vai disputar a Sul-Americana, torneio em que o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase.